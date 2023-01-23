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Об этом сказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на телеканале "24 канал».
— Если после 11 ноября (освобождение Херсона — прим.) на большей части территории области мы ощутили облегчение в плане уменьшения интенсивности обстрелов, то об Очаковской и Куцурубской общинах этого не скажешь. Там обстрелы до сих пор продолжаются почти каждый день. Поэтому я не советую возвращаться домой эвакуированным жителям этих территорий, – сказал Виталий Ким.
По его словам, захватчики применяют минометы и артиллерию, запрещены кассетные снаряды. В общинах существенные повреждения домов и инфраструктуры, люди часто испытывают ранения, а на днях погиб кочегар детского учреждения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что войска РФ все еще остаются на Кинбурнской косе и обстреливают оттуда Очаковскую и Куцурубскую общины, чтобы помешать области присоединиться к «зерновому соглашению» и беспокоить местное население.
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Об этом сказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на телеканале "24 канал».
— Если после 11 ноября (освобождение Херсона — прим.) на большей части территории области мы ощутили облегчение в плане уменьшения интенсивности обстрелов, то об Очаковской и Куцурубской общинах этого не скажешь. Там обстрелы до сих пор продолжаются почти каждый день. Поэтому я не советую возвращаться домой эвакуированным жителям этих территорий, – сказал Виталий Ким.
По его словам, захватчики применяют минометы и артиллерию, запрещены кассетные снаряды. В общинах существенные повреждения домов и инфраструктуры, люди часто испытывают ранения, а на днях погиб кочегар детского учреждения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что войска РФ все еще остаются на Кинбурнской косе и обстреливают оттуда Очаковскую и Куцурубскую общины, чтобы помешать области присоединиться к «зерновому соглашению» и беспокоить местное население.