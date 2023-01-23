Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что войска РФ все еще остаются на Кинбурнской косе и обстреливают оттуда Очаковскую и Куцурубскую громады, чтобы помешать области присоединиться к «зерновому соглашению» и беспокоить местное население.

Об этом он сказал в комментарии 24 канала, пишут НикВести.

– Они пытаются затаскивать туда оружие. Наша задача – не давать им накапливать там силы. И эта борьба постоянно идет. Но, как мне кажется, никакого военного эффекта и задачи нет для врага на Кинбурнской косе, кроме как шантажировать, не давать Николаевщине присоединиться к зерновому коридору, усложнять, показывать, что они контролируют этот проход. Во-вторых, беспокоить гражданское население и показывать: «Нет, мы еще есть здесь», на менее 1% Николаевской области. Потому что с военной точки зрения они ничего не могут сделать – они используют кассетные боеприпасы, минометный и артиллерийский огонь по Очаковской и Куцурубской громадам, – сказал Виталий Ким.

Напомним, российская артиллерия до сих пор может доставать до Николаева с территории временно оккупированной Кинбурнской косы. Однако украинские защитники атакуют позиции оккупантов и не дают им возможности накопить для этого артиллерию.