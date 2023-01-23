Польша подаст официальный запрос в Германию, в котором будет просить Берлин одобрить передачу Украине танков Leopard 2, которые находятся в распоряжении страны.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет DW.

— Мы попросим (Германию, — прим.) о разрешении, но это второстепенная тема. Даже если в конце концов мы не получим этого разрешения, мы в рамках этой малой коалиции, даже если Германия не будет в ней, передадим наши танки Украине, – сказал Матеуш Моравецкий.

Он не уточнил, когда будет сделан запрос, но отметил, что Польша создает коалицию стран, готовых отправить «Леопарды». Даже если не будет разрешения от Германии, «Варшава будет принимать собственные решения».

По словам премьера Польши, у Германии более 350 активных «Леопардов» и около 200 на хранении.

Напомним, пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что, по меньшей мере, два танка Leopard 2 «заметили» в Николаеве. Как будто тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода.