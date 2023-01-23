Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что горожане никогда не любили Россию, однако симпатизировали Советскому Союзу, в эпоху которого функционировали судостроительные заводы, благодаря чему николаевцы были обеспечены рабочими местами.

Такое мнение он высказал в интервью «В постели с Маричкой Довбенко».

Александр Сенкевич подчеркнул, что вина в упадке деятельности судостроительных заводов в Николаеве лежит именно на российских олигархах, ставших их владельцами после распада СССР. Это и привело к массовому сокращению и потерям рабочих мест.

— В Николаеве с момента распада Советского Союза призрак коммунизма ходил по городу. Это не связано с сентиментальностью или совковостью Николаева. Это связано с прошлым городом Николаевом. В городе Николаеве построены все авианосцы Советского Союза, это был топ кораблестроение. Тот же корабль «Москва», который утопили украинцы, он также построен в городе Николаеве. Около 100 тысяч человек в городе были заняты в судостроении. И после распада союза российские олигархи из-за подконтрольных юридических лиц приобрели эти заводы и разрушили их. А через российскую пропаганду говорили: «Видите, это все сделано из-за вашей независимости». Людям промывали мозги, и они говорили: «Во время Советского Союза все было хорошо, а сейчас нет работы, перспектив», и Николаев потом начал падать вниз в экономическом направлении, – подчеркнул мэр.

При этом мэр считает, что до полномасштабного вторжения России некоторые николаевцы ощущали ностальгию по советскому прошлому, но после пережитых в войне событий большинство изменило свое мнение.

- В Николаеве никогда не любили Россию, как Россию. Россия просто приватизировала себе права на Советский Союз и использовала этот образ. Поэтому у николаевцев была этакая ностальгия и желание вернуться в прошлое. Думаю, что сегодня многие изменили свое мнение, потому что многие были ранены и погибли, пострадали их имущество. Я не знаю количества лиц, думаю, что можно перечислить совсем «упорных», которые до сих пор любят Россию и считают, что «нам не все рассказывают, здесь не так все ясно, а кто 8 лет дамбил бамбас» и так все вещи, потому что есть такие люди в городе, но их очень мало. Надеюсь, что все поумнеют, – резюмировал Александр Сенкевич.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Николаев не сходил с информационных хроник. До увольнения Херсона 11 ноября прошлого года Николаев не обстреливали всего 46 дней. Из-за обстрелов России в городе повреждения получили десятки жилых домов, школы, больницы, детские сады, промышленные предприятия. Значительные разрушения нанесены объектам критической инфраструктуры, среди которых – магистральный водопровод «Днепр-Николаев». По подсчетам местных властей, ущерб нанесенный городу составляет около 900 миллионов евро.