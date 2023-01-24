Министр юстиции Денис Малюска на фоне последних коррупционных скандалов и анонсированных властями «посадок» напомнил, что в украинских СИЗО можно сидеть в комфортной камере, но за деньги.

Об этом он написал в Facebook.

- Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом, - отметил Малюска.

Он также опубликовал совместное фото со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО.

- Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции... Подарочный сертификат тоже в продаже, - добавил глава Минюста.

Напомним, экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы был запущен 22 апреля 2020 года. Эксперимент продолжался до 31 декабря 2021 года. 4 января 2021 года Малюска сообщал, что VIP-камеры в СИЗО принесли уже более 2 млн гривен.