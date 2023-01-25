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В Николаеве создана комиссия по рассмотрению вопросов частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов.
Соответствующее распоряжение городского головы Александра Сенкевича опубликовано на сайте горсовета.
Комиссия будет работать при департаменте энергетики, энергосбережении и внедрении инновационных технологий Николаевского городского совета.
Ее возглавил первый вице-мэр Виталий Луков. В состав также вошли:
В конце декабря Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.
Как сообщалось, согласно программе компенсировать планируют до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен. Получить частичную компенсацию смогут совладельцы домов, приобретенных генераторами с 1 июня 2022 года.
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В Николаеве создана комиссия по рассмотрению вопросов частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов.
Соответствующее распоряжение городского головы Александра Сенкевича опубликовано на сайте горсовета.
Комиссия будет работать при департаменте энергетики, энергосбережении и внедрении инновационных технологий Николаевского городского совета.
Ее возглавил первый вице-мэр Виталий Луков. В состав также вошли:
В конце декабря Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.
Как сообщалось, согласно программе компенсировать планируют до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен. Получить частичную компенсацию смогут совладельцы домов, приобретенных генераторами с 1 июня 2022 года.