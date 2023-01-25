Сейчас на территории Беларуси находится 5800 российских военных, неделей ранее контингент насчитывал около 11 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

— Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку, – рассказал он.

По его словам, сейчас это совсем другой контингент, бывший в начале агрессии. В настоящее время в Беларуси нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение. Кроме того, там нет мощной ракетной компоненты, нет воздушно-десантных войск.

Скибицкий сообщил, что в настоящее время в Беларуси расположен один дивизион «Искандер», зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Ранее сообщалось, что Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населённых пунктах Запорожской области.