Министр обороны Алексей Резников после скандала с закупками продуктов анонсировал реформу питания в Вооруженных Силах Украины.

Об этом Резников написал в Facebook.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что введение Каталога продуктов питания в 2016 году стало революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания, но также создало коррупционные риски.

Он предлагает ввести в ВСУ унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут являться единицы измерения (грамм/шт.) и калории. По его мнению, такая система поможет снизить количество злоупотреблений.

— Я проинформировал народных депутатов о соглашениях с поставщиками и ошибках в этих документах, найденных в конце декабря. В результате чего была начата детальная проверка, а сами соглашения не были зарегистрированы в Госказначействе. То есть юридическая процедура по ним была остановлена. Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий, – написал Резников.

По его словам, для уточнения отдельных ценовых параметров в сделках заказана экспертиза специализированного государственного института Министерства юстиции. В течение этой недели планируется зарегистрировать уточненные соглашения в Государственном казначействе.

— Система, введенная в 2016 году, стала определенной революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания. Помню эту советскую систему питания еще со времен службы в армии. Сейчас в системе каталога есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3500 калорий в сутки. Это одновременно и шаг вперед и новые риски. Ведь только курятины в каталоге 7 наименований, что предполагает разные цены. Данная система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительно, разве что отсутствие некоторых экзотических фруктов. Напротив – много положительных отзывов. Но это слишком большая дискреция, в которой злоумышленники ищут лазейки. Мы должны их закрыть, – объяснил министр.

По его словам, если в 2021 году многомиллиардный рынок питания военнослужащих ВСУ контролировала одна компания, то в 2022 году поставщиков уже было шесть. На 2023 год из 14 компаний, с которыми велись переговоры, заключены контракты с 8.

— Новая задача — создание правил, призванных исключить возможность заговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начпродами воинских частей. Скажем, недавно ДБР разоблачила историю, когда представитель поставщика и начпрод разворовывали продовольствие. Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход, – заявил министр.

На заседании антикоррупционного комитета ВР он озвучил обязательство ввести новое меню в течение 4-5 месяцев. Эта задача определена как приоритетная.

Как известно, 21 января 2023 года издание « Зеркало недели » опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.

Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Для сравнения авторы материала выбрали сеть магазинов " Сільпо " в спальном районе Киева. По данным авторов, цены на продукты оказались в 2-3 раза выше.

Впоследствии Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов, он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам « технической ошибкой ».