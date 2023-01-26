Россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом, оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

— Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне хотят завербовать 150 специалистов по ремонту, ранее работавших на Белорусской АЭС.

— Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку причинять повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне устраивают. А вынудить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается, – добавили в компании.

Оккупанты продолжают обещать сотрудникам ЗАЭС «выгодные условия», а также угрожают, запугивают и держат в плену. Однако эти методы не влияют на количество квалифицированного персонала, которого на станции катастрофически не хватает.

Напомним, что все восемь атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.