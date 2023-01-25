Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений были поставки танков для украинских военных.

Об этом Алексей Резников написал в своем Twitter.

— Обсуждали результаты Рамштайн 8, дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет объявлено в ближайшее время. У нас есть полное доверие и мощная поддержка США. Итого к победе, — написал министр по итогам переговоров.

Как сообщалось, страны Европы в рамках коалиции готовятся передать Украине 80 германских танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов.

25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard 2. Она также выдала разрешение на реэкспорт другим странам, имеющим такие танки на вооружении.