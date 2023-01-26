Пробуренные в 2022 году скважины с питьевой водой планируют паспортизировать и ежегодно выделять из бюджета Николаева средства на их содержание.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».

— Все скважины будут паспортизированы и переданы на баланс тем, на чьей территории они находятся. Например, если на территории школы – будет переданы школе, если больницы – больнице. Или если это облтеплоэнерго, на базе которого мы сделали около 70 скважин, то это будет облтеплоэнерго. Эти станции очистки требуют постоянного обслуживания: замены мембран, например. Это не дешево, дорогостояще. Невозможно рассчитать, как часто нужно менять, потому что все зависит от качества воды. Мы можем сказать, что это может стоить 5 тысяч гривен в месяц и больше. Мы говорим о том, что все эти деньги нужно предусмотреть в бюджете. На ближайшую сессию мы и планируем вынести соответствующую программу по очистке этой воды. Мы планируем и дальше выдавать бесплатно эту воду, – сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что это будет «пилотный проект» в 2023 году: «Потом в следующем, 2024 году, будем корректировать эту программу, учитывая, как эта программа пройдет в 2023 году».

Напомним, что российские оккупанты повредили водопровод, который поставлял воду из Херсона в Николаев. Централизованное водоснабжение города прекратилось 12 апреля 2022 года. Поскольку водопровод находился на временно оккупированной территории, починить поломку было невозможно. Однако в качестве альтернативы – 9 мая прошлого года в город удалось запустить «техническую» воду.

Поскольку снабжать водопроводом питьевую воду в Николаеве было невозможно, в разных районах города начали бурить скважины. С начала полномасштабной войны ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 108 миллионов 940 тысяч гривен из бюджета города – эти средства были направлены, в частности, на бурение скважин.