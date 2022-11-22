С начала полномасштабной войны ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 108 миллионов 940 тысяч гривен из бюджета города.

Соответствующие изменения в бюджет на 2022 год приняли депутаты Николаевского горсовета на сессии 22 ноября, пишут «НикВести».

Отмечается, что эти средства ранее выделил предприятию исполнительный комитет. Пока их просто утвердили в бюджете:

7 миллионов гривен – на обустройство скважин технической воды;

64 миллиона 240 тысяч – на приобретение спецтехники и автотранспорта;

4,7 миллиона – на покрытие непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий боевых действий;

5 миллионов – на приобретение насосного оборудования, кабельной продукции и другого электрооборудования, которое будет задействовано в ремонтах, устранении повреждений и ликвидации последствий военных действий при подготовке города к отопительному сезону;

16,5 миллиона – на выплату обязательств по субкредитным соглашениям;

11,5 миллиона – на решение проблем водоснабжения.

Ранее мэр города Александр Сенкевич заявил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, поэтому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.