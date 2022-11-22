|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|07:04
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
С начала полномасштабной войны ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 108 миллионов 940 тысяч гривен из бюджета города.
Соответствующие изменения в бюджет на 2022 год приняли депутаты Николаевского горсовета на сессии 22 ноября, пишут «НикВести».
Отмечается, что эти средства ранее выделил предприятию исполнительный комитет. Пока их просто утвердили в бюджете:
Ранее мэр города Александр Сенкевич заявил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, поэтому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.
С начала полномасштабной войны ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 108 миллионов 940 тысяч гривен из бюджета города.
Соответствующие изменения в бюджет на 2022 год приняли депутаты Николаевского горсовета на сессии 22 ноября, пишут «НикВести».
Отмечается, что эти средства ранее выделил предприятию исполнительный комитет. Пока их просто утвердили в бюджете:
Ранее мэр города Александр Сенкевич заявил, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, поэтому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.