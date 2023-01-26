Австралия присоединилась к странам, которые будут помогать создать спецтрибунал по военным преступлениям россиян в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

— Австралия присоединилась к основной группе партнеров, включая Францию и Великобританию, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение в Украину, — отметила она.

Напомним, Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться уголовной ответственности за вторжение России в Украину.