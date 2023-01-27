За год действия решения правительства об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты украинцы уменьшили их использование на 40-90% и более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых.

— Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год принесло существенный результат – украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз, – рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины.

По словам Кудина, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.

Также это простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развитию производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.

Напомним, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров были введены с 1 февраля 2022 года с целью уменьшения их использования в Украине и ограничения распространения, а также создания условий для улучшения состояния экологической безопасности вследствие постепенного уменьшения объемов отходов в виде использованных. пластиковые пакеты.