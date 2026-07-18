Кім назвав Федорова драйвером змін і заявив, що його відставка не пов'язана з популярністю

Ексголова Миколаївської ОВА, міністр ветеранів Віталій Кім прокоментував відставку Михайла Федорова. Фото: МикВісті

Ексголова Миколаївської ОВА та новий очільник Міністерства у справах ветеранів Віталій Кім назвав колишнього міністра оборони Михайла Федорова драйвером змін. За його словами, відставка міністра не пов'язана з його популярністю, а за цим стоїть важке рішення.

Про це Віталій Кім розповів сьогодні, 18 липня, під час фінальної пресконференції, повідомляють «МикВісті».

Журналісти поставити питання щодо мітингів на підтримку екскерівника Міністерства оборони Михайла Федорова.

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— Ми працювали з Михайлом Федоровим. Я вважаю його дуже гарним фахівцем. До мітингів я ставлюсь нормально. Це право людей відстоювати свою точку зору. Але публічна частина і практична частина інколи відрізняється. Це дуже важкі рішення між поганим і дуже поганим. Тому це я коментувати не буду по вертикалі. Всі знають ставлення, і що ми хочемо зробити по зміні в нашій країні. Михайло Федоров — драйвер змін, — відповів Віталій Кім.

Також журналісти запитали, чи буде готовий Віталій Кім, як Михайло Федоров, у разі складнощів на посаді у міністерстві публічно говорити про них та називати імена, з ким вони пов'язані.

— Я бачив витримки з інтерв'ю Федорова, насправді. Його стиль пресконференції та брифінг, через стиль роботи дуже схожий з моїм, — відповів міністр.

Також «МикВісті» запитали Віталія Кіма про його думку, чи не відчуває він ризик втратити посаду у новому Уряді з ростом популярності, підтримки населення, як сталося з Михайлом Федоровим. Міністр у справах ветеранів висловив думку, що відставка Михайла Федорова не пов'язана з його популярністю.

— На мою думку, особисто, це не пов'язано з популярністю Федорова. Насправді, я трохи знаю більше щодо конфлікту і щодо складного вибору. І це пов'язано з можливими втратами територій і з суворою, неприємною реальністю військового життя солдата. Тобто тих там 90 солдат, які у піхоті стоять і захищають. Ефективність ніхто не скасовував. За законом Парето, 20% роблять 80% всієї справи. Попри те, наші 20% людей —- це складний процес управлінський. Тобто, я впевнений, що це не пов'язано з популярністю. Я просто знаю історію цього конфлікту, і скільки намагалися цей конфлікт вирішити. І не можу свою точку зору там висловити, тому що це може зашкодити нашій роботі по обороні, — зазначив Віталій Кім.

Він сказав, за якої умови готовий пожертвувати посадою.

— А що стосується мене, я готовий пожертвувати посадами, якщо я встигну заради можливості збільшити свої потенціали, які я можу зробити для держави. Я реально амбітно хочу когось що дещо зробити, — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім 18 липня провів фінальний брифінг на посаді керівника Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Наступного дня у своєму відеозверненні до миколаївців він пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.

Під час брифінгу 18 липня новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім також заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Також він розповів, як отримав пропозицію очолити міністерство. Він сказав, що не погодився на посади в інших міністерствах. А Мінветеранів назвав складним, проте він любить важкі завдання.

Ексголова Миколаївської ОВА, міністр ветеранів Віталій Кім прокоментував відставку Михайла Федорова. Фото: МикВісті

Журналіст МикВісті Олег Деренюга. Фото: МикВісті

Ексголова Миколаївської ОВА, міністр ветеранів Віталій Кім прокоментував відставку Михайла Федорова. Фото: МикВісті

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов. Фото: МикВісті

Ексголова Миколаївської ОВА, міністр ветеранів Віталій Кім прокоментував відставку Михайла Федорова. Фото: МикВісті

Ексголова Миколаївської ОВА, міністр ветеранів Віталій Кім прокоментував відставку Михайла Федорова. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві 16 липня близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Ексміністр оборони провів брифінг, де повідомив про конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Також він заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.