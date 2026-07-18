Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу високої моди Dolce & Gabbana на Сицилії

Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу Dolce & Gabbana Alta Moda. Фото: Instagram Анни Сопілко

Цього тижня у Таорміні на Сицилії провели престижний показ мод Alta Moda від Dolce & Gabbana. На показі дебютувала Леона Кассель — донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. На подіум вийшла і модель з Миколаєва Анна Сопілко.

За інформацією «МикВісті» кар'єра Анни розпочалася з материнського агентства Legend Models (Миколаїв).

Анна Сопілко опублікувала у соцмережах фото з показу на Сицилії.

Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу Dolce & Gabbana Alta Moda. Фото: Instagram Анни Сопілко

Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу Dolce & Gabbana Alta Moda. Фото: Instagram Анни Сопілко

Модель з Миколаєва вийшла на подіум показу Dolce & Gabbana Alta Moda. Фото: Instagram Анни Сопілко

Показ Dolce & Gabbana Alta Moda став одним з найочікуваніших у році. Як написали у Vogue Ukraine, саме з саме у Таорміні у 2012 році розпочалася історія кутюрного напряму бренду.

«У цьому сезоні команда також розподілила події на три дні — першого дня відбулася презентація колекції високого ювелірного мистецтва, наступного дня вся увага була зосереджена на шоу жіночої лінійки, а фінальним акордом вікенду став чоловічий показ. Для кожної події Dolce & Gabbana підібрали особливу локацію», — написало видання.

Дизайнери цього сезону присвятили колекцію богиням, міфології та природі Сицилії. Центральним в колекції Alta Moda 2026 став образ сицилійської жінки як земної богині. Шоу провели у ботанічному саду Radicepura. Саме там знімали одну зі сцен фільму «Хрещений батько. Частина ІІ».

Показ Dolce & Gabbana Alta Moda 2026. Фото: vogue.ua

Анна Сопілко з Миколаєва вийшла на подіум Alta Moda 2026. Вона розпочала свій професійний шлях до світових подіумів у Legend Models. Для агентства це не перша участь у показі Dolce & Gabbana Alta Moda. Вихованка агентства Вікторія Веднікова також брала участь у цьому престижному couture-показі на Сицилії у 2017 році.

Як пише «Фокус», на подіум також вийшла 16-річна Леоні Кассель. Менша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя дебютувала під час показу колекції серед садів Radicepura Botanical Park.

Нагадаємо, фотограф з Миколаєва, засновник концептуальної школи фотографії MYPH Сергій Мельниченко став переможцем престижної міжнародної премії PhEST International Award 2026, яку вручають у межах Міжнародного фестивалю фотографії та мистецтва PhEST в Італії.