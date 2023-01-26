Россияне принудительно выселили из жилищ и депортировали жителей села Нечаево, которое находится вблизи Олешек на временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сообщается, что россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в восторженных жилищах.
По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.
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Россияне принудительно выселили из жилищ и депортировали жителей села Нечаево, которое находится вблизи Олешек на временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сообщается, что россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в восторженных жилищах.
По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.