Россияне принудительно выселили из жилищ и депортировали жителей села Нечаево, которое находится вблизи Олешек на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в восторженных жилищах.

По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.