Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» подписал меморандум с турецкой компанией Karpowership об использовании плавучих ТЭС мощностью 500 МВт в интересах Украины.

Эти электростанции смогут удовлетворить потребности миллиона домохозяйств в Украине, пишет Бабель .

Одним из основных вариантов является размещение плавучих теплоходов в портах Молдовы и Румынии и поставка электроэнергии в украинскую сеть через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации этого решения.

Гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко объяснил, что в условиях войны строительство новых энергоблоков вместо разрушенных и поврежденных невозможно. Поэтому государство вынуждено искать инновационные решения для преодоления энергетического кризиса.

Karpowership владеет флотом из 36 плавучих электростанций, которые можно подключить к электросети менее чем за 30 дней.

— Плавучие электростанции являются быстрым, надежным и гибким решением проблемы нехватки электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину, чтобы она как можно быстрее получила необходимую ей энергию, — заявила коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези.

Напомним, что утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря. Поэтому в Николаевской области прекратили электроснабжение всем очередям потребителей.