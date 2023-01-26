Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала меморандум о сотрудничестве с представителями организации SERT Ministries, а также обсудила с ними важные вопросы защиты и заботы о детях-сиротах.

Об этом Анна Замазеева написала на своей странице в Facebook.

— Из-за преступных действий помешанных северных соседей, наши дети вынуждены с детства переживать все ужасы войны. Но мы все вместе должны делать все, что в наших силах, чтобы защищать их и минимизировать все последствия братской любви. Нашим малышам, особенно детям-сиротам нужна дополнительная защита и забота! Сегодня обсудили эту проблематику с представителями организации SERT Ministries, – отметила она.

Также Анна Замазеева отметила, что с начала войны из Николаевской области в безопасные места были эвакуированы более 500 воспитанников специальных заведений вместе с воспитателями в более безопасные регионы нашей страны.

— Убеждена, что детство должно быть самым ярким периодом в жизни ребенка, который хочется вспоминать с теплом на протяжении всей жизни. Наша задача – сделать все, чтобы наши дети как можно меньше сталкивались с реалиями войны. А тем, кто отбирает детство у наших детишек, мы никогда этого не простим, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала об инициативе благотворительного фонда «Светлые дела» о приветствии детей украинских военных с Днем рождения.