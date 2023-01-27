По меньшей мере, 14 детей-сирот до пяти лет Россия вывезла из Херсона в крымский детдом «Елочка».

Об этом пишет «Верстка».

Женевская Конвенция запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора или оккупированные им территории.

Конкретное местонахождение детей удалось узнать по фотографиям, опубликованным на сайте «Усыновление в Московской области». Минсоцразвития региона подводило итоги акции «Стань дедом Морозом» для сирот с оккупированных территорий и опубликовало более 700 снимков детей с подарками. Фотографии сопровождались письмами деда Мороза.

Журналисты обратили внимание на письма, подготовленные воспитателями от имени детей младшего возраста. 14 листовок было подписано одним почерком — и в каждой упоминалось, что ребенок, который обращается к деду Морозу, приехал из Херсона. В 10 из 14 таких писем текущее местонахождение сирот не было указано или специально замазано белым полем. В двух письмах говорилось, что ребенок приехал из Херсона в Симферополь, и еще в двух было отмечено и название детского дома. Однако все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома «Елка», пишет издание.

Два года назад несколько приемных семей рассказали, что забирали детей из «Елки» с крайней степенью истощения. Их просто не кормили. Тогда в СМИ этот детдом назвали концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме.

Ранее в Херсонской области была зафиксирована принудительная депортация в Москву детей, лишенных родительской опеки.