Около 200 противотанковых мин были найдены вчера в поселке Крынычки Николаевской области.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

— Результативный вчерашний день, даже не смотря на длительную вражескую атаку. Поселок Кринички: почти 200 найденных противотанковых мин. К счастью, их обнаружили специалисты, а не рядовые граждане. Поэтому обошлось без травм или потерь, – написал Сергей Шайхет.

В ближайшее время эту находку будут уничтожать взрывотехники.

Сергей Шайхет добавил, что работа по расчистке освобожденных территорий Николаевщины от покинувших оккупанты опасных «подарков» продолжается ежедневно.

Напомним, что на обочине дороги в село Гороховское, что на Снигиревщине, правоохранители обнаружили противотанковую мину в состоянии боевого взвода.