На обочине дороги в село Гороховское на Снигиревщине правоохранители обнаружили противотанковую мину в состоянии боевого взвода.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Полицейские-взрывотехники обезвредили находку на месте. Никто не пострадал.

— До увольнения, в самом селе было расположение русских. Эти чудовища, как всегда, оставили после себя, кучу хлама. Разнообразные снаряды, гранаты и другие доказательства пребывания оккупантов на нашей земле обнаружили николаевские правоохранители, - добавил Сергей Шайхет.

Напомним, 17 декабря на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.