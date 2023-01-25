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На обочине дороги в село Гороховское на Снигиревщине правоохранители обнаружили противотанковую мину в состоянии боевого взвода.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Полицейские-взрывотехники обезвредили находку на месте. Никто не пострадал.
— До увольнения, в самом селе было расположение русских. Эти чудовища, как всегда, оставили после себя, кучу хлама. Разнообразные снаряды, гранаты и другие доказательства пребывания оккупантов на нашей земле обнаружили николаевские правоохранители, - добавил Сергей Шайхет.
Напомним, 17 декабря на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.
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На обочине дороги в село Гороховское на Снигиревщине правоохранители обнаружили противотанковую мину в состоянии боевого взвода.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Полицейские-взрывотехники обезвредили находку на месте. Никто не пострадал.
— До увольнения, в самом селе было расположение русских. Эти чудовища, как всегда, оставили после себя, кучу хлама. Разнообразные снаряды, гранаты и другие доказательства пребывания оккупантов на нашей земле обнаружили николаевские правоохранители, - добавил Сергей Шайхет.
Напомним, 17 декабря на побережье в Николаевской области вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.