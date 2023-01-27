Крупнейший город Новой Зеландии Окленд объявил чрезвычайное положение после того, как проливной дождь повлек за собой масштабные наводнения и эвакуацию.

Об этом пишет BBC.

Ливень в Окленде в пятницу привел к смещению домов, остановке движения и отключению электроэнергии в домах и на предприятиях.

Газета New Zealand Herald сообщила, что в долине Вайрау на северном берегу Окленда было обнаружено тело человека.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как люди оказались в ловушке по пояс в воде, а спасатели производят эвакуацию на байдарках.

На других фотографиях были показаны продукты, плавающие по проходам нескольких затопленных супермаркетов.

– Инфраструктура и аварийно-спасательные службы были перегружены последствиями урагана, – сказал мэр Окленда Уэйн Браун.

Рейсы в Окленд, а также железнодорожные и паромные перевозки внутри города были задержаны или отменены из-за погодных условий.

Основные дороги также были заблокированы наводнением, в результате чего на автомагистралях образовались длинные пробки, также было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий.

Национальное метеорологическое управление подсчитало, что через 11 часов выпало 15 см дождя. Рекорд за 24 часа составляет 16,2 см.

Власти прогнозируют проливные дожди в разных частях Окленда, по меньшей мере, в течение следующих пяти дней.

Напомним, что Тысячи жителей Калифорнии эвакуировались из-за сильных штормов, оползней и наводнений.