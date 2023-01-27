Первые шесть «Ловцов шахедов» уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав видеоучения операторов на полигоне.
Беспилотники F700 могут работать в одиночку или в сотрудничестве с несколькими подразделениями дронов, чтобы защитить большие территории. Разработчики заявляют, что F700 могут остановить дроны практически любого размера посредством отстрела сеток. Также дроны могут доставлять на землю перехваченные аппараты.
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Первые шесть «Ловцов шахедов» уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав видеоучения операторов на полигоне.
Беспилотники F700 могут работать в одиночку или в сотрудничестве с несколькими подразделениями дронов, чтобы защитить большие территории. Разработчики заявляют, что F700 могут остановить дроны практически любого размера посредством отстрела сеток. Также дроны могут доставлять на землю перехваченные аппараты.