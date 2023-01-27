Первые шесть «Ловцов шахедов» уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав видеоучения операторов на полигоне.

Речь идет о самых современных оборонных технологиях, защищающих стратегические объекты США.

«Ловец шахедов» — это комплекс радаров и средств глушения сигнала, имеющий автономные дроны Fortem DroneHunter F700 с искусственным интеллектом. Они могут ловить и перехватывать как квадрокоптеры, так и дроны-камикадзе.

Беспилотники F700 могут работать в одиночку или в сотрудничестве с несколькими подразделениями дронов, чтобы защитить большие территории. Разработчики заявляют, что F700 могут остановить дроны практически любого размера посредством отстрела сеток. Также дроны могут доставлять на землю перехваченные аппараты.