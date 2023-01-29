Сегодня, 29 января, украинцы чтят память Героев Крут. 105 лет назад группа украинских студентов ценой своей жизни остановила большевистское наступление на Киев.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, на Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.
Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.
По данным ОП, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия» имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
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Сегодня, 29 января, украинцы чтят память Героев Крут. 105 лет назад группа украинских студентов ценой своей жизни остановила большевистское наступление на Киев.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, на Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.
Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.
По данным ОП, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия» имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.