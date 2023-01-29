— Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ВТО – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, – пояснил Эпифаний.

Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только по большим праздникам, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.

— Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени, – заверил Эпифаний.

Ранее Эпифаний прокомментировал переименование УПЦ (МП ).