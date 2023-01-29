Митрополит Эпифаний убежден, что ПЦУ получит долгосрочный договор на пользование храмами Киево-Печерской лавры - Свято-Успенским собором и Трапезной церковью.
Об этом Эпифаний рассказал в интервью NV.
- Сейчас мы получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на пользование двумя храмами в Верхней Лавре: Свято-Успенским собором и Трапезной церковью, - сказал Эпифаний.
Он отметил, что ПЦУ пошла по дипломатическому пути и предложила механизм разового разрешения, хотя до конца никто не понимал, что его можно будет получить уже на Рождество 7 января.
— Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ВТО – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, – пояснил Эпифаний.
Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только по большим праздникам, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.
— Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени, – заверил Эпифаний.
Ранее Эпифаний прокомментировал переименование УПЦ (МП ).
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Митрополит Эпифаний убежден, что ПЦУ получит долгосрочный договор на пользование храмами Киево-Печерской лавры - Свято-Успенским собором и Трапезной церковью.
Об этом Эпифаний рассказал в интервью NV.
- Сейчас мы получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на пользование двумя храмами в Верхней Лавре: Свято-Успенским собором и Трапезной церковью, - сказал Эпифаний.
Он отметил, что ПЦУ пошла по дипломатическому пути и предложила механизм разового разрешения, хотя до конца никто не понимал, что его можно будет получить уже на Рождество 7 января.
— Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ВТО – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, – пояснил Эпифаний.
Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только по большим праздникам, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.
— Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени, – заверил Эпифаний.
Ранее Эпифаний прокомментировал переименование УПЦ (МП ).