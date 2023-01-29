Николаевская областная станция переливания крови 30 января приглашает доноров с группами: IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-), тромбоциты I(+), I(-), III( +).
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами тоже обязательно примут.
Адрес станции: переулок Радио, 2
Время приема: с 8:00 до 13:00. С собой иметь паспорт.
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Николаевская областная станция переливания крови 30 января приглашает доноров с группами: IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-), тромбоциты I(+), I(-), III( +).
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами тоже обязательно примут.
Адрес станции: переулок Радио, 2
Время приема: с 8:00 до 13:00. С собой иметь паспорт.