Николаевская областная станция переливания крови 30 января приглашает доноров с группами: IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-), тромбоциты I(+), I(-), III( +).

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами тоже обязательно примут.

Адрес станции: переулок Радио, 2

Время приема: с 8:00 до 13:00. С собой иметь паспорт.