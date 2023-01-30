Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

— Я считаю, что поставки истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России, – подчеркнул Хойсген.

Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности, основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.

При этом, по словам Хойсгена, могут использоваться американские истребители F16 или истребители советской конструкции из старых составов Немецкой демократической республики.