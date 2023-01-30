Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
— Я считаю, что поставки истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России, – подчеркнул Хойсген.
Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности, основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.
При этом, по словам Хойсгена, могут использоваться американские истребители F16 или истребители советской конструкции из старых составов Немецкой демократической республики.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации.
Напомним, что Соединенные Штаты готовы «очень осторожно» обсуждать идею поставки Украине американских истребителей F-16 с Киевом и его союзниками.
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Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
— Я считаю, что поставки истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России, – подчеркнул Хойсген.
Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности, основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.
При этом, по словам Хойсгена, могут использоваться американские истребители F16 или истребители советской конструкции из старых составов Немецкой демократической республики.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации.
Напомним, что Соединенные Штаты готовы «очень осторожно» обсуждать идею поставки Украине американских истребителей F-16 с Киевом и его союзниками.