Соединенные Штаты готовы «очень осторожно» обсуждать идею поставки Украине американских истребителей F-16 с Киевом и его союзниками.
Об этом заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил в четверг, пишет Reuters.
— Мы не исключили конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к фазе боя, в которой находятся украинцы, – сказал Джон Файнер.
В американском Министерстве обороны информацию о намерениях предоставить Украине истребители F-16 не подтверждают и не опровергают. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула во время брифинга, что США в вопросе помощи Украине «не собираются ничего убирать со стола».
Напомним, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.
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Соединенные Штаты готовы «очень осторожно» обсуждать идею поставки Украине американских истребителей F-16 с Киевом и его союзниками.
Об этом заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил в четверг, пишет Reuters.
— Мы не исключили конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к фазе боя, в которой находятся украинцы, – сказал Джон Файнер.
В американском Министерстве обороны информацию о намерениях предоставить Украине истребители F-16 не подтверждают и не опровергают. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула во время брифинга, что США в вопросе помощи Украине «не собираются ничего убирать со стола».
Напомним, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.