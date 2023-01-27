Соединенные Штаты готовы «очень осторожно» обсуждать идею поставки Украине американских истребителей F-16 с Киевом и его союзниками.

Об этом заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил в четверг, пишет Reuters.

— Мы не исключили конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к фазе боя, в которой находятся украинцы, – сказал Джон Файнер.

В американском Министерстве обороны информацию о намерениях предоставить Украине истребители F-16 не подтверждают и не опровергают. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула во время брифинга, что США в вопросе помощи Украине «не собираются ничего убирать со стола».

Напомним, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.