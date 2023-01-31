Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и британская Pearson Engineering получили контракт на бронемашину WiSENT 1 MC для Вооруженных сил Украины.

Об этом компании сообщили на своих сайтах, но не указали точное количество этих машин.

Система WiSENT 1 MC предназначена для прорыва минных полей. Она создана на базе немецкого танка Leopard 1. Машина имеет высокий уровень защиты, позволяющий уберечь экипаж и выдержать взрывы мин рядом.

В перечне оборонной помощи от Германии есть пункт 42 mine clearing tanks, поэтому можно предположить, что речь идет именно о 42 машинах WiSENT 1 MC. Украина должна получить их в течение 2023 года.

Напомним, американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.