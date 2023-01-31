По состоянию на 31 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 127 500 своих военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:

3 201 танк;

6378 боевых бронированных машин;

2197 артиллерийских систем;

454 реактивные системы залпового огня;

221 средство противовоздушной обороны;

293 самолета;

284 вертолета;

5048 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

18 кораблей/катеров;

1951 дрон оперативно-тактического уровня;

200 единиц специальной техники;

796 крылатых ракет.

Напомним, вчера, 30 января, враг в 08:57, 09:07, 10:38, 11:57, 12:02 наносил артиллерийские удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины.