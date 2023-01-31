По состоянию на 31 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 127 500 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Напомним, вчера, 30 января, враг в 08:57, 09:07, 10:38, 11:57, 12:02 наносил артиллерийские удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины.
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По состоянию на 31 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 127 500 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Напомним, вчера, 30 января, враг в 08:57, 09:07, 10:38, 11:57, 12:02 наносил артиллерийские удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины.