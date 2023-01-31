В Украине сегодня, 31 января, продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания. В связи с этим есть риск применения аварийных отключений.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

— Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление, – рассказали в компании.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления в сутки. На утро 31 января аварийные отключения не применялись.

— Но учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений, – отметили в «Укрэнерго».