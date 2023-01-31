Авиакомпания Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовой вернуться в Украину, когда война закончится.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, 30 января заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

— Мы очень решительно настроены вернуться в Украину, настолько быстро, насколько это будет безопасно, – сказал Майкл О'Лири, который до начала полномасштабного вторжения России заявил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

Коммерческие рейсы в Украине сейчас не осуществляются из-за боевых действий. Ryanair – это одна из ведущих бюджетных авиакомпаний Европы.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири пообещал, что Ryanair станет «первой авиакомпанией, которая вернется в Украину», когда это будет безопасно сделать.