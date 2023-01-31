Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила на ЧАО «Львовоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», АО «Полтаваоблэнерго» санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен из-за ненадлежащего информирования потребителей.

Такое решение было принято на заседании регулятора 30 января, передает Укринформ.

— Мы сейчас не проверяем жалобы, говорящие о независимости графиков. Мы проверяем жалобы относительно дискриминационности, наличия и соответствия утвержденных объектов критической инфраструктуры по факту - как и отключаемого, а также жалобы о принадлежности информирования. Объем ненадлежащего информирования потребителей – это более 60% жалоб. Люди говорят, что готовы терпеть отключение, но просят, чтобы их должным образом об этом информировали. Поэтому рассматриваются именно те жалобы, где указаны обстоятельства ненадлежащего информирования, – рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Отмечается, что компании не придерживались размещенных на своих веб-сайтах в сети интернет «графиков стабилизационных почасовых отключений», чем не обеспечили равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 26 марта 2022 года №349 «О защите информации, которая в условиях военного положения может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, в том числе по объектам критической инфраструктуры» облэнерго должны обеспечить размещение на собственном официальном вебсайте в сети интернет информации о времени начала и окончания перерыва электроснабжения потребителям с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и т.п.

Напомним, что в Николаеве частично возобновят работу уличного освещения. Власти города предлагают включать уличные фонари с L ED-освещением по графику.