Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, являющийся уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района.
Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «войком».
Оккупант сказал фермеру подойти к нему, чтобы якобы помочь в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, русский выстрелил ему в голову. Муж упал на землю и умер на месте.
После чего, чтобы скрыть преступление, россиянин расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег. Остатки тела фермера оккупант выбросил по дороге в село Вишневое Купянского района.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, российскому военному заочно сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.
По состоянию на январь 2023 года следователи Национальной полиции Украины возбудили 60 494 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ и их пособниками. Из них 48 722 - за нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, являющийся уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района.
Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «войком».
Оккупант сказал фермеру подойти к нему, чтобы якобы помочь в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, русский выстрелил ему в голову. Муж упал на землю и умер на месте.
После чего, чтобы скрыть преступление, россиянин расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег. Остатки тела фермера оккупант выбросил по дороге в село Вишневое Купянского района.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, российскому военному заочно сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.
По состоянию на январь 2023 года следователи Национальной полиции Украины возбудили 60 494 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ и их пособниками. Из них 48 722 - за нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.