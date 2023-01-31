Прокуроры идентифицировали российского военного, который жестоко убил фермера во время оккупации в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, являющийся уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района.

Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «войком».

Оккупант сказал фермеру подойти к нему, чтобы якобы помочь в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, русский выстрелил ему в голову. Муж упал на землю и умер на месте.

После чего, чтобы скрыть преступление, россиянин расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег. Остатки тела фермера оккупант выбросил по дороге в село Вишневое Купянского района.

По факту , соединенного с умышленным убийством, российскому военному заочно сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.

По состоянию на январь 2023 года следователи Национальной полиции Украины возбудили 60 494 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ и их пособниками. Из них 48 722 - за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.