Игорь Сапожко, скриншот с видео

31 января в Броварах Киевской области во время заседания исполнительного комитета городского совета вручили повестки в военкомат мэра города Игоря Сапожко и другим присутствующим мужчинам.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки в общей сложности 9 мужчинам.

Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.

- Наши работники уже проходили медкомиссию. Но снова нас пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому, действительно, буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учета и снова пройти соответствующие комиссии, если это необходимо. Будем выполнять то, что сегодня государству нужно, – сказал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров добавил, что ранее он уже получал повестку, ходил в военкомат и даже проходил медкомиссию.

Также сообщается, что повестки получили старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло. Они заявили, что пойдут на военно-врачебную комиссию и для уточнения данных и призывают всех, кто получил повестки, последовать их примеру.

В общей сложности повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

После получения повестки необходимо в течение 48 часов прийти в Центр комплектования. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.