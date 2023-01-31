Сегодня в Николаеве продолжилась работа с представителями Дании, помогающими региону в восстановлении. На встрече представителям датской благотворительной организации DRC (Danish Refugee Council) предлагали дальнейшее сотрудничество руководители области и представители партии «Слуга Народа» Анна Замазеева и Виталий Ким.

Датские партнеры подписали с Николаевской меморандум о сотрудничестве и обсудили возможные планы. Среди них – поддержка эвакуированных детей, восстановление городской гимназии, помощь по разминированию территорий, сообщили в пресс- службе «Слуги Народа».

— Миссия организации – помощь беженцам и переселенцам. Но на встрече датчане заверили нас, что готовы сотрудничать с местными властями не только в своих профильных отраслях. Кстати, Николаев уже сотрудничает с DRC – в частности организация предоставляет нам генераторы и водоочистное оборудование. На днях представители DRC посетили ряд сел на Николаевщине, увидели своими глазами масштабы разрушений, которые причинил враг, и выразили намерение помогать не только Николаеву, а всей области. Ведь в Николаевской области после боевых действий есть села, где вообще не осталось уцелевших зданий!, — объясняет глава облорганизации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева.

Руководители области предложили партнерам восстановить поврежденную вражеской ракетой гимназию №1, являющуюся исторической ценностью и памятником архитектуры. А рядом – сделать датский парк.

Также отметили важность восстановления и возвращения бизнеса, чтобы увеличивать в регионе количество рабочих мест. Кроме того, Анна Замазеева попросила благотворителей увеличить поддержку украинцев, которые из-за войны эвакуировались в страны ЕС и Данию в частности.

— Кстати, на встрече присутствовал начальник ГУ ГСЧС Николаевской области Николай Панасенко. Он рассказал нашим гостям о масштабах заминированных территорий в области. Датчане уже помогали нам с разминированием территорий и пообещали, что продолжат эту работу, — добавила Замазеева.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала меморандум о сотрудничестве с представителями организации SERT Ministries, а также обсудила с ними важные вопросы защиты и заботы о детях-сиротах.