По состоянию на 1 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 128 420 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, что российские войска, несмотря на потери, продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
По состоянию на 1 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 128 420 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, что российские войска, несмотря на потери, продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на Авдеевском и Новопавловском направлениях.