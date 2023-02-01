По состоянию на 1 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 128 420 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике таковы:

3 209 танков;

6382 боевые бронированные машины;

2207 артиллерийских систем;

458 реактивных систем залпового огня;

221 средство противовоздушной обороны;

293 самолета;

284 вертолета;

5061 единица автомобильной техники и автоцистерн;

18 кораблей/катеров;

1951 дрон оперативно-тактического уровня;

200 единиц специальной техники;

796 крылатых ракет.

Напомним, что российские войска, несмотря на потери, продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на Авдеевском и Новопавловском направлениях.