Российские войска, несмотря на потери, продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00 1 февраля.

Оккупанты на протяжении 31 января нанесли 5 авиационных, 6 ракетных ударов и совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура населённых пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Также оккупанты обстреливают позиции украинских войск.

В Запорожском направлении под обстрел попали 20 населенных пунктов, а на Херсонском — 21. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях пока не фиксируют наступательных группировок российских войск. оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск

В Генштабе отмечают, что из-за потерь оккупационные войска обустроили еще один госпиталь в районе Новоивановки Луганской области. Там находятся около 100 военных. По данным Генштаба, степень тяжести ранений обычно занижают и не учитывают в медицинских документах, а после минимальной помощи отправляют на передовую.

Силы обороны за минувшие сутки отразили атаки россиян в районах 8 населенных пунктов в Донецкой области: Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Парасковеевка.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по местам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Ракетные подразделения и артиллерия поразили 13 районов сосредоточения русских солдат и по одному пункту управления и боеприпасов.

Ранее в украинской разведке сообщалось, что РФ не планирует завершать войну против Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте. Пока ни в одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.