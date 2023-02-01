Прошлой ночью специалисты КП «ЭЛУ автодорог» обеспечивали нормальный проезд по Николаеву. На дороги было высыпано 7 тонн соли.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Николаевского городского совета.

— На дежурстве находились 2 специализированные машины и один погрузчик. Чтобы не дать дорогам укрыться льдом, было использовано 7 тонн соли. В первую очередь, противогололедным средством обрабатывались перекрестки, спуски, подъемы, — говорится в сообщении.

Напомним, что ощутимые морозы в Украину вернутся, начиная с субботы, 4 февраля.