— Солнце, конечно, хочется, однако зимы еще предстоит, — говорит синоптик.

По ее данным, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, «атмосфера обещает классическую зиму – снег и более ясный мороз».

Как сообщалось, в Украине снеговые и морозные зимы могут полностью исчезнуть из-за глобального повышения температуры. За последние годы среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса, и если рост температуры будет продолжаться и дальше, то климат существенно изменится.

Отметим, что в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.