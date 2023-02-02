В Николаевской области подросток-рецедивист за несколько недель угнал три автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в течение двух недель в Вознесенское районное управление полиции обращались жители города. Они сообщили, что у них угнали их автомобили. Проведя ряд розыскных мероприятий, оперативники установили личность правонарушителя.

— Похитителем оказался 17-летний парень, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Только в декабре он освободился из мест лишения свободы Фигурант выбирал находившиеся на улице возле домов автомобили, проникал в салон автомобилей и без помощи ключа заводил двигатель. Таким образом, парень угнал три автомобиля, – сообщили в полиции.

В настоящее время продолжается расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

По согласованию с процессуальным руководителем Вознесенской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении ряда преступлений. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, что в Украине усилили ответственность за угон машин. Согласно закону, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы до 12 лет.