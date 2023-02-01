Совет Безопасности ООН соберется на заседание 24 февраля 2023 – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает « Европейская правда ».

Согласно официальному расписанию работы Совбеза ООН, заседание 24 февраля будет проходить по теме «Поддержание мира и безопасности».

Постоянная представительница при ООН председательствующей в Совете Безопасности Мальты Ванесса Фрезьер на брифинге в среду заявила, что заседание будет проходить на высоком уровне при участии министров иностранных дел.

Она не смогла уточнить, кто будет представлять на заседании Украину. По ее словам, об этом будет объявлено ближе к мероприятию «по соображениям безопасности».