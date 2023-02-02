Министерство обороны Испании в следующий понедельник, 6 февраля, отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Europa Press.

О намерениях передать упомянутые БТР глава испанского Минобороны Маргарита Роблес впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 – по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.

По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже приступила к срочному ремонту «полудюжины» танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.

Напомним, что о возможности отправки Испанией бронетранспортеров M113 было упомянуто впервые еще летом прошлого года.

Как пишет Милитарный, БТР M113 – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. В армии Португалии эта техника уже более 30 лет.