Удар россиян 14 сентября по офисному зданию, расположенному по улице Пограничной в Николаеве, нанес ущерб окружающей среде на 288,3 миллиона гривен.
Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
14 сентября 2022 года по многоэтажному зданию по улице Пограничная 29-В в городе Николаеве был нанесен ракетный удар, в результате которого произошло разрушение здания и засорение земельного участка строительными отходами и обломками боевой части ракеты.
Специалистами инспекции в Николаевской области установлено:
Учитывая вышесказанное, произведен расчет размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов вследствие вооруженной агрессии. Сумма составляет 288,3 миллионов гривен.
Информация о причиненном вреде внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения Российской Федерации.
Напомним, нанесенный окружающей среде ущерб в результате российских ракетных ударов по одному из государственных предприятий Николаева составил 1,53 миллиарда гривен.
Удар россиян 14 сентября по офисному зданию, расположенному по улице Пограничной в Николаеве, нанес ущерб окружающей среде на 288,3 миллиона гривен.
Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
14 сентября 2022 года по многоэтажному зданию по улице Пограничная 29-В в городе Николаеве был нанесен ракетный удар, в результате которого произошло разрушение здания и засорение земельного участка строительными отходами и обломками боевой части ракеты.
Специалистами инспекции в Николаевской области установлено:
Учитывая вышесказанное, произведен расчет размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов вследствие вооруженной агрессии. Сумма составляет 288,3 миллионов гривен.
Информация о причиненном вреде внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения Российской Федерации.
Напомним, нанесенный окружающей среде ущерб в результате российских ракетных ударов по одному из государственных предприятий Николаева составил 1,53 миллиарда гривен.