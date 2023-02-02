Удар россиян 14 сентября по офисному зданию, расположенному по улице Пограничной в Николаеве, нанес ущерб окружающей среде на 288,3 миллиона гривен.

Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

14 сентября 2022 года по многоэтажному зданию по улице Пограничная 29-В в городе Николаеве был нанесен ракетный удар, в результате которого произошло разрушение здания и засорение земельного участка строительными отходами и обломками боевой части ракеты.

Специалистами инспекции в Николаевской области установлено:

площадь засоренного земельного участка составляет 4384 квадратных метра;

объем строительных отходов, образованных по результатам ракетного удара, составляет 216 кубических метров.

Учитывая вышесказанное, произведен расчет размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов вследствие вооруженной агрессии. Сумма составляет 288,3 миллионов гривен.

Информация о причиненном вреде внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения Российской Федерации.

Напомним, нанесенный окружающей среде ущерб в результате российских ракетных ударов по одному из государственных предприятий Николаева составил 1,53 миллиарда гривен.