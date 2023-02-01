Нанесенный окружающей среде ущерб в результате российских ракетных ударов по одному из государственных предприятий Николаева составил 1,53 миллиарда гривен.

В течение 2022 года из-за обстрелов РФ на четырех объектах предприятия произошли пожары и произошло разрушение производственных помещений, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Госинспекторы обследовали и выяснили, что строительными отходами засорено 10 тысяч м2 земельного участка, объем отходов составляет более 100 м3.

— Общий размер ущерба, вызванного засорением земельных ресурсов, составляет 1,3 миллиарда гривен, – говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров, возникших в результате обстрелов, составляет 1 тысячу м2. Во время горения в атмосферный воздух попало значительное количество загрязняющих веществ, среди которых наибольшее количество составляет диоксид углерода – 79,2 тонн. Ущерб, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха, составляет 241,1 тысяч гривен.

Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.