Издание «Украинская правда» опубликовало видео из августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках у Минобороны экс-замминистра обороны Александра Миронюка, в диване которого нашли почти миллион долларов.

Украинской правде передали источники в правоохранительных органах.

По словам источников издания, это видео из квартиры Александра Миронюка, на нем зафиксирован момент изъятия средств во время следственных действий.

Видео обысков экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка | Украинская правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

На видео мужчина, вероятно, следователь, достает из боковой ниши у дивана или кровати пачки денег и складывает их на огромную кучу.

31 августа 2022 года украинское медиапространство всколыхнула новость об обысках у действующего начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами. Тогда собеседники УП убеждали, что у чиновника Минобороны изъяли огромную сумму денег, якобы спрятанных в диване.

По запросу издания Минобороны признало, что обыски у Хмельницкого были, но заявило, что никаких средств у него не изымали.

Позже «Украинская правда» выяснила, что огромную сумму тогда изъяли во время обыска у бывшего замминистра Александра Миронюка, который до своего увольнения в 2021 году курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует по делу о бронежилете.

Во время обысков у Александра Миронюка обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Постановлением следователя эти деньги сочли вещественными доказательствами в уголовном производстве.

УП узнала, что сразу после обысков Миронюк предоставил суду «документ», что деньги с дивана были не его – в нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку ссудила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского «ХАДО-холдинга», среди прочего занимающегося производством винтовок. Кроме того с 2016 года Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и принадлежащие «ХАДО» телефон.

Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером «Прогресс», в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.