Майоликовые скульптуры Михаила Врубеля, угнанные из Херсонского музея. Фото: dovkola.media

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вместе с Министерством культуры и информационной политики (МКИП) займутся предупреждением незаконной торговлей похищенными российскими оккупантами предметами искусства и старины.

Создание ответственной за это рабочей группы под названием Art Sanct Task Force, которое можно перевести как «Художественная санкционная оперативная группа», анонсировали НАПК и министр Александр Ткаченко в четверг, 2 февраля.

Кроме выявления награбленных во время войны в Украине художественных предметов и недопущения их свободного обращения в мире, группа будет заниматься поиском творческих активов подсанкционных россиян с целью дальнейшей заморозки и конфискации.

Работа в рамках группы будет вестись с украинскими и мировыми представителями арт-рынка, международными экспертами и Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям.

Председатель НАПК Александр Новиков рассказал, что планируется создание специальной базы предметов искусства, похищенных из частных и государственных коллекций с целью их идентификации и возвращения в Украину.

— Сейчас мы проводим работу по идентификации всего, что было похищено россиянами в Украине, и находимся в контакте с международными и украинскими правоохранительными органами и профильными организациями, чтобы предотвратить международный трафик похищенных предметов искусства и привлечь Россию к ответственности, – сообщил Александр Ткаченко.

Также эта база будет объединена с данными о художественных активах подсанкционных россиян.

— Что упростит добропорядочным участникам арт-рынка проведение «санкционных» проверок и усложнит для российских олигархов продажу таких активов, – объяснил Александр Новиков.

По данным ЮНЕСКО, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 230 культурных объектов, многие из них ограблены россиянами. По подсчетам МКИП, по состоянию на 1 февраля 2023 повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры.

В октябре министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что россияне разграбили почти 40 украинских музеев.