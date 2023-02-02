Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивает падение экономики государства в прошлом году более чем в 30% и ожидает роста на 0,3% в этом году.

Об этом он заявил немецкому журналу Spiegel, передает Укринформ.

— По предварительным оценкам падение за 2022 год составляет более 30%. Треть нашей экономики исчезла… Инфляция несколько превышает 26%, – сказал глава правительства.

Он напомнил, что многие предприятия были физически уничтожены, например Азовсталь, которое было одним из ведущих производителей металла в стране.

В то же время он назвал важным то, что, несмотря на такое падение, украинская экономика уплатила на 10% больше налогов, чем в 2021 году. Чиновник объяснил это тем, что предприниматели чувствуют ответственность и хотят поддержать армию и страну.

— Все налоги, которые мы собирали, уходили в армию. Другая половина бюджета финансируется благодаря помощи наших партнеров, в частности, Германии, - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Германию за помощь, которую она оказывает нашему государству. В частности, за грант в размере 1 миллиарда евро и за сотни миллионов евро ссуд, за расходы на восстановление украинского энергетического сектора и других сфер.

Оценивая перспективы на 2023 год, глава правительства назвал цифру роста ВВП в 0,3%. Такой прогноз базируется на самых плохих возможных условиях: что война будет продолжаться в течение года и что ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру будут продолжаться. Дефицит бюджета планируется на уровне около 38 миллиардов долларов. Шмыгаль сообщил, что Украина получает 18 миллиардов евро финансовой помощи от ЕС, еще 10 миллиардов долларов поступают от Соединенных Штатов. Сейчас Киев работает с Международным валютным фондом над новой программой структурной помощи, рассчитанной по меньшей мере на четыре года и предусматривающей 16-20 миллиардов долларов

Говоря о том, сколько обойдется фактическая послевоенная реконструкция, Шмыгаль назвал сумму от 600 млрд до 750 млрд евро. При этом он подчеркнул, что восстановление не должно ложиться на плечи налогоплательщиков в Европе или США, агрессор должен заплатить за ущерб, за потерянные жизни, за упущенные возможности. Ущерб должен быть возмещен за счет российских активов, замороженных за границей, которые сегодня достигают 350 млрд – 500 млрд долларов. В Украине было конфисковано состояние двух российских банков на сумму 423 млн евро.

- Мы считаем, что эти активы и их конфискация или иное использование должны стать основным источником финансирования восстановления, - подытожил политик.

Он также заверил в заинтересованности частных инвесторов в программах восстановления. В частности, отметил, что немецкая экономика уже готовится к крупнейшему проекту реконструкции в Европе после окончания Второй мировой войны.

Как сообщалось, в прошлом году состоялись две большие конференции, посвященные вопросам восстановления Украины – в швейцарском Лугано и Берлине.