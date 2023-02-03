Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию Procter&Gamble в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Совет экономической безопасности.

Основанием для внесения компании в этот список стало то, что корпорация продолжает работать в России, платит налоги в бюджет и способствует мобилизационным мероприятиям. Доказательства этому НАПК предоставил Совет экономической безопасности.

В марте 2022 года компания заявила о сокращении ассортимента на российском рынке товаров для здоровья и гигиены. В августе появилась информация, что P&G больше не вкладывает средства в развитие бизнеса в России.

Однако на территории страны-агрессорки продолжают работать комбинат бытовой химии, крупнейший в мире производитель моющих средств для P&G и завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette.

Следовательно, корпорация продолжает зарабатывать на рынке РФ и вносить вклад в госбюджет страны-агрессора. Только за 2021 год компания уплатила около 5,2 млн долл. в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян.

После своего заявления об уменьшении присутствия в России в марте прошлого года P&G подняла цены на собственные товары в РФ на 40%. Таким образом, компания почти нивелировала потерю дохода от сокращения портфеля брендов.

В РЭБ отмечают, что согласно данным отчета компании за 2022 год, за счет такого повышения цен на продукцию выросли органические продажи компании в России.

Также компания способствует мобилизации, ведь согласно законодательству РФ корпорации, работающие в России, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, способствовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение.

Procter&Gamble принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды: Gillette; Fairy; Tide; Ariel; Lenor; Mr. Proper; Pampers; Always; Head & Shoulders; Pantene; Old Spice; Hugo Boss; Max Factor и другие.



